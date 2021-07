Nel corso delle ultime ore le specifiche tecniche Google Pixel 6 Standard e Pro sono state diffuse dalla società di Mountain View insieme ad una direttiva che modifica la disposizione degli aggiornamenti. Il lancio della nuova versione del dispositivo prevista per la fine del 2021 viene anticipata da alcune interessanti notizie di primo piano, prima fra tutte quella relativa ai major update fino a 5 anni, anche se in merito convergono ancora parecchie incertezze di cui parleremo più avanti nel post.

Google Pixel 6 in arrivo: specifiche e novità

I cinque anni di aggiornamenti per i Pixel Phone di sesta generazione potrebbero risolversi in una soluzione 4 + 1 anno, dei quali i primi quattro per gli update di sistema e l’ultimo per quanto riguarda gli aggiustamenti di sicurezza. Mentre si aspettano conferme in merito spulciano le caratteristiche tecniche che riportiamo qui a seguire:

Google Pixel 6 (nome in codice Oriel)

Display : AMOLED con diagonale da 6.4 pollici

: AMOLED con diagonale da 6.4 pollici Processore : made by Google (ancora ignoto)

: made by Google (ancora ignoto) RAM : 8 GB di RAM

: 8 GB di RAM Memoria di archiviazione : 128 GB o 256 GB integrata

: 128 GB o 256 GB integrata Camera Principale : Dual-cam posteriore (sensore primario da 50 megapixel e ultra grandangolare da 12 megapixel)

: Dual-cam posteriore (sensore primario da 50 megapixel e ultra grandangolare da 12 megapixel) Camera selfie : 8 megapixel

: 8 megapixel Connessioni : WiFI 6E, supporto 5G, AER Certified

: WiFI 6E, supporto 5G, AER Certified Batteria: 4.614 mAh

4.614 mAh OS: Android 12

Google Pixel 6 Pro (nome in codice Raven)

Display: Plastic OLED da 6.71 pollici

Plastic OLED da 6.71 pollici Processore : made by di Google

: made by di Google RAM : 12 GB di RAM

12 GB di RAM Memoria interna : 128 GB, 256 GB o 512 GB integrata

: 128 GB, 256 GB o 512 GB integrata Fotocamere Principali : tripla fotocamera posteriore (sensore primario da 50 megapixel, teleobiettivo da 48 megapixel e ultra grandangolare da 12 megapixel)

: tripla fotocamera posteriore (sensore primario da 50 megapixel, teleobiettivo da 48 megapixel e ultra grandangolare da 12 megapixel) Fotocamera Frontale: 12 megapixel

12 megapixel WiFi : versione 6E, supporto 5G, AER Certified

: versione 6E, supporto 5G, AER Certified Batteria: 5.000 mAh

5.000 mAh Sistema Operativo: Android 12

Ricordiamo che la presentazione ufficiale è attesa per il mese di Ottobre 2021.