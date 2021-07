Iliad ha iniziato a inviare ai suoi clienti l’informativa annuale sulle condizioni dell’offerta sottoscritta, come stabilito dalla Delibera AGCOM 252/16/CONS. L’operatore ha già contattato via email alcuni clienti, progressivamente saranno avvisati tutti.

In questi giorni, alcuni clienti Iliad stanno ricevendo infatti una nuova comunicazione tramite mail in cui l’operatore fornisce tutti i dettagli dell’offerta sottoscritta, con l’intero riepilogo delle condizioni economiche. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Iliad sta inviando un promemoria a tutti i propri clienti

I clienti iliad possono così leggere il costo della loro opzione tariffaria, il bundle di minuti, SMS e traffico dati incluso e il traffico in roaming. Per ulteriori dettagli, il cliente contattato via mail viene rinviato alla brochure prezzi presente sul sito dell’operatore (anche per le offerte non più commercializzate) o direttamente all’area personale.

Di seguito, l’introduzione della mail, in cui Iliad cita esplicitamente l’obbligo, in capo agli operatori, di inviare agli utenti ogni anno una comunicazione sui dettagli della loro offerta e in cui ricorda di non aver mai cambiato i costi mensili delle offerte attive: “Ciao, sapevi che gli operatori telefonici sono obbligati ad inviare agli utenti ogni anno una comunicazione di riepilogo sulle condizioni dell’offerta sottoscritta (delibera Agcom 252/16/CONS)?. Ed eccoci qui ad inviarti i dettagli della tua offerta, anche se forse questo promemoria è superfluo considerando che, come avrai notato, mese dopo mese il costo della tua offerta non è mai cambiato“.

Si evidenzia che proprio alcuni giorni fa è stata pubblicata la multa contro TIM e WindTre, da parte dell’AGCOM, proprio per il mancato invio dell’informativa annuale ad alcuni clienti. Tra le altre cose, la delibera 252/16/CONS disciplina l’informativa annuale per stabilire che l’operatore debba comunicare, almeno una volta l’anno, in forma scritta tutte le condizioni economiche sottoscritte, fermo restando il diritto del consumatore di conoscerle in qualsiasi momento e gratuitamente.