Da Luglio 2021, salvo eventuali cambiamenti, alcuni già clienti TIM selezionati possano attivare una delle nuove offerte tariffarie xTE 5 M a 5,99 euro al mese, xTe 40 L a 11,99 euro al mese, xTE 30 XL a 17,99 euro al mese e xTE 50 XL a 17,99 euro al mese.

Tutte queste offerte elencate prevedono la fruizione dei video da smartphone e tablet in qualità standard (SD) se non sono presenti altre offerte dati attive sulla stessa linea mobile che sono abilitate alla fruizione dei video in qualità HD. Scopriamo ora cosa comprendono.

Tim ha lanciato delle nuove offerte da 5.99 euro al mese

Iniziamo subito con la XTE 5 M che prevede ogni mese minuti illimitati di traffico voce nazionale verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa e 5 Giga di traffico internet (di cui 4 Giga da usare anche nei Paesi dell’Unione Europea) con streaming video in qualità SD a 5,99 euro al mese. La TIM XTE 40 L comprende ogni mese minuti illimitati di traffico voce nazionale verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa e 40 Giga di traffico internet (di cui 7 Giga da usare anche nei Paesi dell’Unione Europea) con streaming video in qualità SD a 11,99 euro al mese.

Troviamo poi la XTE 30 XL, con minuti illimitati di traffico voce nazionale verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa e 30 Giga di traffico internet (di cui 10 Giga da usare anche nei Paesi dell’Unione Europea) con streaming video in qualità SD a 17,99 euro al mese. Infine la XTE 50 XL con inclusi minuti illimitati di traffico voce nazionale verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa e 50 Giga di traffico internet (di cui 10 Giga da usare anche nei Paesi dell’Unione Europea) con streaming video in qualità SD a 17,99 euro al mese.

Le offerte ad personam non sono attivabili da tutti e possono essere proposte via SMS, tramite App MyTIM Mobile, Area Fai Da Te MyTIM del sito ufficiale TIM, dall’IVR 40916 o dal Servizio Clienti 119. Inoltre, essendo delle offerte ad personam, possono essere disattivate in qualsiasi momento, ma non si potranno più riattivare se non vengono riproposte.