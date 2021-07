WindTre ha avviato una nuova campagna SMS rivolta ad alcuni già clienti WindTre selezionati, ai quali viene proposta l’attivazione e/o il cambio offerta principale MIA Unlimited a 10,99 euro al mese con addebito su credito residuo.

Non è escluso che ad altri già clienti WindTre selezionati venga proposta la medesima offerta, ma a prezzi differenti. Scopriamo ora tutti i dettagli dell’offerta.

WindTre Mia Unlimited proposta con Giga Illimitati

Ecco l’SMS da parte dell’operatore: “WINDTRE ti sorprende: minuti, GIGA illimitati in 5G (a 10Mbps) e 500 SMS a 10,99 euro al mese, SENZA COSTO DI ATTIVAZIONE. Per attivare rispondi SI5G entro l’11 Luglio. Un’offerta irresistibile per la tua estate! Info su [..]“. Come si può evincere dal contenuto della comunicazione, l’offerta MIA Unlimited a 10,99 euro al mese proposta non prevede alcun costo di attivazione e risulta essere sottoscrivibile fino al prossimo 11 Luglio 2021, salvo proroghe o cambiamenti.

In generale, MIA Unlimited prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 500 SMS verso tutti e Giga illimitati di traffico dati anche in 5G con un limite di velocità di navigazione massimo pari a 10 Mbps in download. Può essere proposta a prezzi personalizzati da 9,99 euro al mese a 22,99 euro al mese, sia con addebito su credito residuo che su metodo di pagamento Easy Pay.

Le offerte della gamma WindTre Mia Unlimited includono gratuitamente i servizi accessori di Segreteria Telefonica ad ascolto gratuito (in Italia e Roaming UE) e il servizio di reperibilità Ti Ho Cercato. E’ incluso, ma a pagamento, pure il servizio SMS Ricevuta di ritorno a cui, se attivato dal cliente sul telefono, si applica la tariffa SMS prevista dal piano tariffario del cliente.