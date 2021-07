ho. Mobile: le tre offerte da 70 a 100GB con l'opzione Riparti inclusa

Ogni volta che i gestori virtuali riescono a dire la loro, lo fanno in modo emblematico. Ci sono infatti all’interno delle loro offerte i migliori contenuti, contando anche la qualità del servizio che ormai risulta abbastanza stabile per mettere in difficoltà i grandi colossi. Uno su tutti a prendere il largo è di sicuro ho. Mobile, provider che mette a disposizione tre offerte e un’opzione utile a non sprecare i soldi se finiscono i giga. Questa si chiama “Riparti“:

“Una volta finiti i giga della tua offerta, blocchiamo la navigazione per non farti spendere un centesimo in più e avere sempre il pieno controllo della tua spesa. Per riprendere a navigare puoi fare Riparti quando vuoi e iniziare un nuovo ciclo di un mese al solito prezzo.

Nessuna spesa imprevista sui giga. Nessuno spreco.”

ho. Mobile: ancora alcune offerte disponibili con tanti contenuti e prezzi strepitosi

Per chi proviene da Fastweb, Iliad, CoopVoce, Poste Mobile e altri operatori MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 70 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 6,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per chi proviene da Iliad e alcuni MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 7,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per i clienti Wind TRE, Vodafone e Very Mobile: