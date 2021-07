Young Royals: la nuova serie tv originale Netflix è uscita, correte a vederla!

Oggi, esattamente il primo giorno di Luglio, la serie televisiva teen drama basata sull’erede della casa reale (principe Wilhelm), è arrivata sulla piattaforma Netflix. Più precisamente, stando alla trama riportata sul colosso americano, Young Royals racconta: “Il principe Wilhelm si adatta alla sua nuova vita nel prestigioso collegio di Hillerska, ma seguire il proprio cuore gli riesce più difficile del previsto.” Per capirne di più, correte a leggere il cast e tanto altro ancora.

Young Royals: cast e numero di episodi

A capo del cast della serie Young Royals vi è un giovane attore svedese Edvin Ryding, con il ruolo del principe Wilhelm. Non vogliamo però effettuare troppi spoiler, quindi possiamo dirvi solo che il ragazzo in questione è figlio dei reali svedesi e sogna di uscire dalle costrizioni legate al suo ruolo. Lo stesso vale per gli altri personaggi della storia, interpretati dai seguenti attori.

Omar Rudberg è Simon

è Simon Malte Gårdinger è August

è August Frida Argento è Sara

è Sara Nikita Uggla è Felicie

è Felicie Pernilla August è la Regina Kristina

è la Regina Kristina Nathalie Varli è Madison

è Madison Felicia Truedsson è Stella

è Stella Fabian Penje è Henry

è Henry Carmen Gloria Pérez è Linda

è Linda Uno Elger è Walter

è Walter Mimmi Cyon è Fredrika

è Fredrika Ingela Olsson è Anette Lilja

è Anette Lilja Livia Millhagen è Smysan

è Smysan David Lenneman è Poppe

è Poppe Samuel Astor è Nils

Netflix ha stabilito per la prima stagione della serie TV Young Royals un totale di 6 episodi, ognuno dei quali ha una durata di 50 minuti. La serie TV Young Royals è una produzione Nexiko AB. Che aspettate? È ora di correre sul colosso dello streaming!