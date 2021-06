Il nuovo Black Friday estivo di Unieuro vuole fare la differenza, riuscendo a distinguersi da quanto gli utenti in genere riescono a trovare in rete, o presso i principali rivenditori di elettronica del nostro paese. I prezzi sono bassi, le scorte non sono limitate, e non abbiamo nemmeno vincoli di accessibilità.

Avete capito bene, è a tutti gli effetti un volantino aperto a tutti, con possibilità di acquisto in ogni negozio sul territorio italiano, come anche sul sito ufficiale dell’azienda stessa. In quest’ultimo caso è possibile fruire della spedizione gratuita presso il proprio domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa, ed indipendentemente da ciò che si andrà ad acquistare (nessun limite sulla categoria merceologica, per intenderci).

Unieuro ha in serbo tante offerte per tutti: ecco i migliori prezzi

Gli smartphone in promozione sono moltissimi, e cercano di accontentare sia gli utenti esigenti, sia coloro che vogliono spendere il meno possibile. Nello specifico parliamo di Xiaomi Redmi Note 9 a 159 euro, Samsung Galaxy A32 a 239 euro, Galaxy A12 a 169 euro, Xiaomi Redmi Note 10 Pro a 279 euro, Oppo Find X3 Lite a 389 euro, Xiaomi Mi 10T Pro a 469 euro, Oppo Reno 4Z a 249 euro, Realme 8 Pro a 269 euro, Motorola Moto E7 Power a 119 euro, Oppo A53 a 149 euro, Wiko Y81 a 79 euro o similari.

Tutti sono raggiungibili direttamente tramite il sito ufficiale di Unieuro, premendo questo link speciale, ricordatevi comunque che gli acquisti saranno effettuabili anche in negozio, senza differenze di prezzo.