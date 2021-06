Dal 24 Giugno 2021, salvo eventuali cambiamenti, solo nei negozi Tiscali è disponibile la nuova offerta mobile Smart 70 TOP a 6,99 euro al mese per i nuovi clienti Tiscali che provengono da alcuni determinati operatori.

Il costo di una nuova SIM è sempre pari a 10 euro, mentre il costo di attivazione di qualsiasi versione è gratuito per i nuovi clienti. La ricarica minima iniziale da sostenere per attivare una delle versioni Smart 70 è pari a 10 euro. Scopriamo insieme tutti i dettagli dell’offerta.

Tiscali presenta la Smart 70 TOP a 6.99 euro al mese

Tiscali Smart 70 TOP prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 100 SMS verso tutti e 70 Giga di traffico internet mobile in 4G su rete TIM. Per i nuovi clienti Tiscali che provengono da Vodafone, WINDTRE, Iliad, Fastweb, Very Mobile, ho. Mobile, PosteMobile e altri Operatori Virtuali (escluso Kena Mobile) il costo di Tiscali Smart 70 TOP nei negozi è di 8,49 euro al mese con addebito su credito residuo.

In caso di addebito automatico su carta di credito o domiciliazione bancaria o postale il costo nei negozi di Tiscali Smart 70 TOP è di 6,99 euro al mese. Per i già clienti Tiscali, per chi attiva un nuovo numero e portabilità da qualsiasi operatore (principalmente da Tim e Kena Mobile) è disponibile l’offerta Tiscali Smart 70 a 7,99 euro al mese (anziché 9,99 euro al mese) con addebito automatico su carta di credito o domiciliazione bancaria o postale.

Se entro 15 giorni dall’attivazione il cliente Tiscali non attiverà la domiciliazione, l’offerta Smart 70 si rinnoverà a 9,99 euro al mese su credito residuo. In caso di superamento dei Giga disponibili il cliente Tiscali di default continua a navigare pagando una tariffa extrasoglia di 30 centesimi di euro per singolo Megabyte consumato, con tariffazione a singolo Kb. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.