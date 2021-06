Ancora fino al 7 Luglio 2021, salvo ulteriori proroghe, l’operatore virtuale PosteMobile permette di attivare l’offerta Casa Web con un prezzo mensile scontato, sia online che tramite contatto telefonico.

Per sottoscrivere l’offerta, i nuovi clienti privati devono sostenere un costo di attivazione pari a 29 euro una tantum, con addebito nella fattura nel mese successivo a quello di attivazione. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

PosteMobile Casa Web continua a prezzo scontato fino al 7 luglio 2021

PosteMobile Casa Web prevede connessione internet illimitata, un modem Wi-Fi trasportabile e un servizio di assistenza clienti dedicato al numero 160, al prezzo scontato di 20,90 euro mensili invece di 26,90 euro al mese. La spedizione del modem Wi-Fi avviene gratuitamente, con consegna in circa 4 giorni lavorativi. È possibile anche verificare lo stato della spedizione tramite il sito web del corriere SDA, inserendo il numero della lettera di vettura comunicato via SMS.

Per usufruire dell’offerta non è necessario alcun intervento del tecnico, ma bisogna soltanto collegare il modem Wi-Fi ad una presa elettrica. Il device è inoltre trasportabile dove si preferisce, anche in un indirizzo diverso da quello indicato in fase di attivazione. All’interno del modem è presente una SIM dati già inserita, ma non abilitata al traffico dati in roaming, all’invio di SMS e all’utilizzo del traffico voce.

Con PosteMobile Casa Web i corrispettivi vengono fatturati a intervalli bimestrali tramite conto telefonico e possono essere addebitati su conto corrente o su bollettino postale. L’imposta di bollo è pari a 16 euro ed è rateizzata in 8 fatture con un addebito di 2 euro ciascuna. Il modem Wi-Fi viene fornito in comodato d’uso gratuito per tutta la durata contrattuale e in caso di cessazione va restituito entro 60 giorni, a propria cura e spese. Per scoprire maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.