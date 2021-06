La casa automobilistica Honda ha da poco svelato in veste ufficiale una nuova vettura, ovvero la nuova Honda Civic in versione con 5 porte. Quest’ultima arriverà ufficialmente anche per il mercato europeo fra circa un anno, ovvero attorno ad autunno 2022. Vediamo i primi dettagli comunicati dall’azienda.

Honda ufficializza la nuova Honda Civic a 5 porte

La nota casa automobilistica giapponese ha dunque presentato in queste ore la sua nuova Honda Civic in versione con 5 porte. Quest’ultima, come già accennato, arriverà ufficialmente anche in Europa. Tuttavia, è previsto l’arrivo della sola variante con motore Full Hybrid con propulsore e:HEV (Hybrid Electric Vehicle). Al momento non è però stata comunicata la potenza massima raggiungibile.

Per quanto riguarda l’estetica e il design, sul fronte troviamo i nuovi gruppi ottici con fari a LED e una nuova calandra. All’interno della vettura, invece, abbiamo un aspetto più minimal ma sempre molto curato, con tanto spazio per i passeggeri grazie anche alla presenza di un passo più lungo rispetto al passato.

Sono inoltre presenti all’interno diverse tecnologie, come la strumentazione digitale e il sistema di infotainment a scelta con display da 7 o da 9 pollici. Non mancano infine il supporto ad Apple CarPlay e ad Android Auto e diversi sistemi ADAS di assistenza alla guida, come il Lane Keeping Assist System, l’Adaptive Cruise Control e il Traffic Jam Assist.

Per il momento queste sono le prime informazioni comunicate ufficialmente dalla casa automobilistica. Nel corso dei prossimi mesi, però, arriveranno sicuramente numerosi dettagli, soprattutto riguardo agli allestimenti disponibili per il mercato europeo e riguardo ai prezzi.