Le nuove offerte MediaWorld sono a disposizione di tantissimi utenti che vogliono cercare di spendere il minimo indispensabile su ogni acquisto effettuato, senza comunque preoccuparsi di eventuali riduzioni nella qualità.

Con il volantino intitolato La Casa per Me, l’azienda ha deciso di assecondare le innumerevoli richieste dei consumatori che, al giorno d’oggi almeno, sono interessati ad un nuovo elettrodomestico per la propria abitazione. La campagna risulta essere disponibile dappertutto in Italia, senza differenze particolari, con Tasso Zero richiedibile al superamento dei 199 euro di spesa.

MediaWorld: attenzione agli sconti

Data la natura della campagna stessa, i prodotti in promozione riguardano frigoriferi di ultima generazione, con prezzi che vanno da 209 ed oltre 1000 euro, passando poi per accessori per la cucina (con un forte focus sul brand SMEG), per finire con accessori per la pulizia generale.

I climatizzatori meritano una sezione a parte, data l’enorme richiesta dell’utenza generale, al giorno d’oggi sono fortemente scontati, con installazione offerta direttamente da MediaWorld (oltre alla consegna), e ritiro gratuito del vecchio modello. Attenzione, il ritiro sarà contestuale all’acquisto di un nuovo dispositivo.

Tutte le altre promozioni sono fortemente interessanti, e riguardano anche prodotti Dyson di ultima generazione, come Dyson V11 Absolute Extra Pro, dyson Omni-glide o i purificatori d’aria stessi.

Il volantino MediaWorld lo potete visualizzare direttamente qui sotto, ricordatevi comunque che gli acquisti risultano essere disponibili in ogni negozio, come anche direttamente sl sito ufficiale dell’azienda.