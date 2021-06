Il quarto trimestre dell’anno sará un momento entusiasmante per il rilascio di nuovi smartphone pieghevoli. Xiaomi dovrebbe debuttare con un nuovo dispositivo pieghevole i quali dettagli sono ora noti secondo l’affidabile leaker cinese Digital Chat Station.

Secondo l’informatore, il nuovo device pieghevole Xiaomi arriverà con un design pieghevole verso l’interno proprio come il Mi Mix Fold che l’azienda ha lanciato in Cina. Le somiglianze tra lo smartphone pieghevole esistente di Xiaomi e il suo modello in arrivo non finiscono qui.

Xiaomi non ha rilasciato dettagli ufficiali sul prossimo device

Il nuovo dispositivo arriverà anche con una fotocamera principale da 108 MP e una batteria da 5.000 mAh secondo il leaker. Sfortunatamente, non sembra che il device utilizzerà il nuovo chip di punta di Qualcomm che dovrebbe essere lanciato a dicembre. Nonostante ció, lo smartphone potrebbe utilizzare il processore Snapdragon 888 esistente.

Gli aggiornamenti sul nuovo smartphone pieghevole Xiaomi dovrebbero arrivare sotto forma di una fotocamera selfie sotto il display ed un display con maggior frequenza di aggiornamento. il Mi Mx Fold ha un display interno a 60Hz e uno esterno a 90Hz, ma si prevede che il nuovo device includerá un display interno a 120Hz. Lo schermo esterno potrebbe ancora avere una frequenza di aggiornamento di 90Hz.

Con queste specifiche, sembra sempre che il nuovo smartphone pieghevole Xiaomi avrà un fattore di forma simile al Mi Mix Fold. Un rapporto precedente suggeriva che Samsung e CSOT (China Star Optoelectronics Technology) stanno lavorando alla forma del device. Purtroppo, Xiaomi non ha rilasciato alcun indizio ufficiale sul dispositivo al momento e dovremo attendere per avere ulteriori informazioni.