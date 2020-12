Sembra che Xiaomi si stia preparando a rilasciare tre nuovi smartphone pieghevoli nel 2021. Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants, ha condiviso i piani su questo progetto su Twitter. Inoltre, i rapporti precedenti sulla produzione di smartphone pieghevoli di Xiaomi danno maggior credibilitá alle presenti affermazioni.

Oltre Xiaomi, anche altre aziende come Samsung e Oppo sono al lavoro per portare sul mercato nuovi smartphone pieghevoli. Il tweet di Young afferma che i prossimi smartphone pieghevoli che arriveranno sul mercato saranno di Xiaomi. Young menziona anche che Xiaomi rilascerá tre diversi smartphone pieghevoli.

Xiaomi rilascerá i suoi smartphone pieghevoli nel 2021

I tre smartphone avranno design diversi, cioè uno con chiusura esterna, uno con chiusura interna ed uno a conchiglia. Il codice precedentemente individuato nella MIUI 12 di Xiaomi da XDA Developers suggerisce che gli sviluppatori stanno lavorando ad un device pieghevole con nome in codice Cetus.

Il codice rivela che questi smartphone utilizzeranno MIUI con Android 11, una fotocamera principale da 108 MP e processori Qualcomm Snapdragon. Non vengono rivelate altre informazioni sui device. A questo punto, se Xiaomi stesse lavorando ad uno smartphone pieghevole, non sarebbe una sorpresa. Le voci riguardanti questo dispositivo circolano da quasi due anni.

All’inizio di quest’anno, Xiaomi ha depositato un brevetto per un dispositivo pieghevole con un design simile ad un Huawei Mate Xs. Probabilmente, non dovremo aspettare ancora molto per conoscere gli sviluppi della societá cinese sui suoi prossimi smartphone pieghevoli. Restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali della compagnia sul suo programma di rilascio per questi attesissimi device pieghevoli.