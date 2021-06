La casa automobilistica francese Peugeot ha da poco annunciato l’avvio anche per il mercato italiano degli ordini della sua nuova vettura. Si tratta della nuova Peugeot 308, la quale sarà distribuita anche in versioni con motori Plug-In. Il suo prezzo di vendita partirà da 23.750 euro e sarà disponibile nelle concessionarie a partire da settembre 2021. Vediamo brevemente le caratteristiche principali.

Peugeot annuncia l’inizio degli ordini in Italia della nuova Peugeot 308

Come già accennato, il noto marchio francese ha annunciato il via anche nel nostro paese degli ordini della nuova Peugeot 308. Dal punto di vista estetico e del design, l’azienda ha portato diverse novità rispetto al passato (come i gruppi ottici con tecnologia LED e i fari FullLED con tecnologia Peugeot Matrix LED) ma non solo. All’interno della vettura sono presenti infatti numerose innovazioni tecnologiche, come la strumentazione digitale con un display da 10 pollici e il sistema di infotainment sempre con display da 10 pollici. Presenti poi ben 7 colorazioni tra cui scegliere: Verde Olivine, Blu Vertigo, Rosso Elixir, Bianco Madreperla, Bianco Banchisa, Grigio Artense e Nero Perla.

La nuova Peugeot 308 sarà poi disponibile in ben 7 allestimenti, ovvero ACTIVE PACK, ALLURE, ALLURE PACK, GT e GT PACK, ma già con l’allestimento base troviamo notevoli feature e caratteristiche. Tra queste, ci sono diversi sistemi ADAS (come Cruise Control, Stop & Go, Frenata di emergenza, ecc), caricatore wireless per smartphone, il volante riscaldato in pelle e i sedili riscaldabili e massaggianti.

Parlando infine di prestazioni, la nuova vettura a marchio Peugeot sarà disponibile in versioni sia con motori a benzina che diesel e ci saranno inoltre versioni Plug-In Hybrid. I prezzi partono da 23.750 euro per l’allestimento base con motore a benzina PureTech Turbo 110, mentre la versione Hybrid 108 Allure avrà un prezzo di 36.750 euro.