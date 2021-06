Di malware in rete si sa, ne circolano tantissimi, troppi, che siano ransomware, trojan o adware, il risultato di un’infezione è sempre lo stesso, al compromissione a volte anche irrecuperabile della macchina colpita.

I ricercatori di SophosLabs però sembrerebbero aver fatto una scoperta controtendenza, hanno infatti individuato un malware che invece di danneggiare il PC, va a bloccare i siti contenenti materiale piratato, un scoperta insolita, esso va infatti a modificare alcuni file di hosts in modo nemmeno troppo sofisticato e senza attuare nessuna misura di permanenza, i ricercatori lo hanno soprannominato Vigilante.

It's really unusual to see something like this, because there's normally just one motive behind most malware: stealing stuff. Whether that's passwords, or keystrokes, or cookies, or intellectual property, or access, or even CPU cycles to mine cryptocurrency, theft is the motive

— Accountability Brandt (@threatresearch) June 17, 2021