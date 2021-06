Le offerte del volantino Euronics promettono un risparmio davvero da capogiro per ogni utente che sceglierà di recarsi in negozio, effettuando gli acquisti sui prodotti maggiormente desiderati dell’ultimo periodo, anche inerenti alla fascia alta della telefonia mobile.

Finalmente, dopo tante promozioni completamente localizzate o regionali, la soluzione corrente risulta essere disponibile ovunque in Italia, con possibilità di accesso presso ogni punto vendita sul territorio. I clienti potranno godere delle varianti no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà sempre essere esercitata nelle medesime location d’acquisto.

Scoprite in esclusiva assoluta quali sono i migliori codici sconto Amazon, vi attendono gratis sul canale Telegram di TecnoAndroid.

Euronics: ecco le proposte del periodo

La campagna promozionale di Euronics focalizza più che altro l’attenzione sui top di gamma brandizzati Samsung, in particolar modo risulta essere possibile acquistare Samsung Galaxy S21+, uno dei migliori dispositivi del periodo, in vendita a partire da 799 euro, per la variante con 128GB di memoria interna.

Coloro che invece vorranno cercare di risparmiare rispetto al prezzo originario, potranno affidarsi a Xiaomi Mi 11i, disponibile a 695 euro, come anche Oppo Find X3 Neo, il ci prezzo si aggira attorno a 699 euro, oppure l’ottimo Samsung Galaxy S20 FE, un top di gamma decaduto dopo il lungo periodo di disponibilità sul mercato, oggi raggiungibile a 449 euro.

Questi sono gli sconti più importanti, sebbene comunque il volantino euronics sia perfettamente in grado di soddisfare anche le esigenze degli utenti che vogliono acquistare altri prodotti di categorie merceologiche completamente differenti, i dettagli sono raccolti per voi poco sotto.