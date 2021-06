Le nuove occasioni del volantino Esselunga sono da cogliere subito al volo per cercare di risparmiare il più possibile su ogni acquisto, il volantino attuale risulta essere disponibile in tutti i punti vendita fisici sul territorio, ma non sul sito ufficiale, di conseguenza per gli acquisti sarà strettamente necessario recarsi personalmente in negozio.

Le scorte, come sempre più spesso accade quando parliamo di Esselunga, sono purtroppo altrettanto limitate, potrebbero terminare molto prima della scadenza della campagna stessa. I prodotti sono ad ogni modo commercializzati con garanzia della durata di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nelle medesime location d’acquisto.

Esselunga: quali sono i prezzi più interessanti

Il volantino Esselunga attuale focalizza la propria attenzione su uno smartphone Apple, più precisamente l’ultimo dispositivo lanciato dall’azienda nel corso dei mesi, quale è l’iPhone 12. La versione base è originariamente disponibile ad un listino che si aggira attorno ai 929 euro, per quanto riguarda il taglio di memoria dei 128GB, ma grazie alla promozione odierna si potranno spendere solamente 789,65 euro per il suo acquisto definitivo.

Le specifiche tecniche lo descrivono come uno dei migliori attualmente in circolazione, ha difatti un display da 6,1 pollici, qualità OLED con risoluzione FHD+, passando poi per il riconoscimento del viso 3D, la connettività 5G, 2 fotocamere nella parte posteriore, 4GB di RAM ed un processore hexa-core.

Tutto questo è disponibile in esclusiva nei negozi Esselunga.