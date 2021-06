Ci sono alcune novità tariffarie per i clienti di Vodafone. Da alcune settimane, infatti, il gestore inglese ha deciso di aumentare i costi per alcune sue popolari promozioni. Una delle rimodulazioni previste riguarda una ricaricabile molto in uso tra il pubblico: la Special 50 Giga.

Vodafone, arrivano gli aumenti di costi per Special 50 Giga

Il gruppo di Vodafone ha previsto per la Special 50 Giga un aumento dei prezzi dal valore di 2 euro. Due le circostanze previste per il pubblico: in una prima occasione i clienti che sino a qualche settimana fa pagavano 7,99 euro per il rinnovo della ricaricabile ora dovranno confrontarsi con un nuovo costo fissato a 9,99 euro. Per la seconda circostanza, invece, Vodafone ha previsto un costo di rinnovo pari a 8,99 euro al mese, al netto del precedente prezzo fissato a 6,99 euro.

A differenza delle precedenti rimodulazioni dei costi, in questa circostanza Vodafone non ha previsto un contestuale aumento per i consumi della tariffa. Gli abbonati che hanno la Special 50 Giga avranno quindi sempre chiamate senza limiti per chiamate e SMS con la presenza di 50 Giga per la connessione internet sotto rete 4G.

Ovviamente, questa rimodulazione di Vodafone per la tariffa Special 50 Giga vale soltanto per i vecchi abbonati del gestore inglese. Per coloro che attivano una nuova SIM, anzi, il provider ha previsto anche una garanzia aggiuntiva.

In linea con un accordo sancito da Vodafone con AGCOM, per i nuovi abbonati con la Special 50 Giga così come con altre tariffe è previsto un prezzo bloccato almeno per il primo semestre.