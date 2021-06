I prezzi di Esselunga sono da sempre i migliori del periodo, e sono assolutamente in grado di mettere il bastone tra le ruote anche ai più importanti rivenditori di elettronica del nostro paese; nell’ultimo periodo l’azienda ha alzato nuovamente l’asticella degli sconti, arrivando a proporre soluzioni uniche nel proprio genere.

In questo periodo risulta essere attiva la cosiddetta offerta tech, ovvero una soluzione su misura su un singolo prodotto, disponibile in via esclusiva nei singoli punti vendita sul territorio nazionale, non sul sito ufficiale o da altre parti in Italia. Le scorte, purtroppo, risultano essere strettamente limitate, per questo motivo potrebbero terminare prima della scadenza della campagna promozionale.

Nel caso in cui, invece, foste interessati ad un codice sconto Amazon, potrete fare affidamento sul nostro canale Telegram interamente dedicato.

Esselunga: occhio alle nuove offerte, promettono forti risparmi

Risparmiare con Esselunga è decisamente semplice, nel volantino attuale sarà possibile mettere le mani su un buonissimo Apple iPhone 12 di ultima generazione, più precisamente nella variante con 128GB di memoria integrata. La scheda tecnica non potrebbe essere più fornita, infatti abbiamo un ampio pannello OLED da 6,1 pollici con risoluzione FHD+, accoppiato con un processore hexa-core e soli 4GB di RAM. Il comparto fotografico, invece, è rappresentato da 2 sensori principali, con l’anteriore che permette il riconoscimento del viso 3D.

Il prezzo di listino corrisponde esattamente a 929 euro, ma grazie alla promozione di Esselunga si potranno spendere solamente 789,65 euro per l’acquisto finale, senza preoccuparsi di vincoli o limitazioni di alcun tipo. I dettagli sono per voi disponibili sul sito ufficiale.