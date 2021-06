MediaWorld torna in auge con il lancio di una campagna promozionale che vuole assolutamente distinguersi dalla massa di rivenditori di elettronica, sempre pronti a scontare (anche di poco) i più importanti prodotti di tecnologia generale.

Il volantino disponibile nel periodo corrente ha validità fissata fino al 10 giugno 2021, a patto che le scorte non si esauriscano in anticipo, con possibilità di accesso sia nei negozi in Italia che direttamente online sul sito ufficiale (ma in questo caso sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio). Coloro che invece vorranno rateizzare il pagamento, potranno approfittare del solito tasso zero, sebbene sia necessario spendere almeno 199 euro, prima di poterlo richiedere.

Scoprite con noi nel nuove offerte Amazon, e ricevete tutti i codici sconto gratis sul vostro smartphone, iscrivendovi subito qui.

MediaWorld: le nuove offerte sono assolutamente interessanti

Osservando da vicino il segmento della telefonia mobile disponibile da MediaWorld troviamo offerte in grado di soddisfare tutte le esigenze e le richieste degli utenti. I top di gamma coinvolti sono iPhone 12 Pro Max, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Oppo Find X3 Pro, Xiaomi Mi 11i, iPhone 12 Mini o iPhone 12 Pro.

Rientrando invece nel range dei 500 euro di spesa finale, ecco arrivare soluzioni del calibro di Xiaomi Redmi Note 10 e 10 Pro, Xiaomi Mi 11 Lite 5G e non, TCL 20 5G o anche TCL 10SE. Ogni modello indicato viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nei punti vendita di acquisto.

Per conoscere poi da vicino le varie offerte di tecnologia generale, approfittate subito delle pagine che potete trovare elencate nel nostro articolo.