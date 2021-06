Expert ha deciso di assecondare le continue richieste dei consumatori italiani, lanciando una campagna promozionale SottoCosto, mirata su alcuni dei migliori prodotti in circolazione, sebbene siano state imposte importanti limitazioni sulle disponibilità in termini di scorte.

La natura del volantino non potrebbe essere più chiara, gli acquisti sono effettuabili in ogni negozio o sul sito ufficiale, ma con tiratura limitata. In altre parole, sebbene la campagna sia effettivamente in scadenza il 6 giugno 2021, i prodotti effettivamente disponibili potrebbero terminare prima del previsto. Indipendentemente da ciò che acquisterete, superando i 199 euro di spesa potrete godere della rateizzazione senza interessi, oltre alla versione no brand, nel caso in cui doveste acquistare un dispositivo mobile.

Expert è senza precedenti: i nuovi prezzi sono bassissimi

I prezzi del volantino expert sono decisamente più bassi delle dirette concorrenti, anche ad esempio sui prodotti brandizzati Apple. In questo caso risulta essere possibile acquistare un iPhone 12, disponibile a 759 euro nella variante da 128GB, una cifra di tutto rispetto in confronto al listino del periodo.

Le migliori occasioni si riescono tuttavia a strappare nel momento in cui la spesa si riduce drasticamente, rientrano nei 500 euro, infatti, sarà possibile mettere le mani su Oppo Find X3 Lite, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Mi 10T o anche Vivo Y20s. Questi sono alcuni esempi di ciò che effettivamente vi aspetta da expert, se volete conoscere da vicino ogni singolo sconto, allora dovete ricorrere all’apertura delle pagine sottostanti.