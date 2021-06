CoopVoce: 3 offerte EVO disponibili ma con un grande regalo da 30 euro

Quando i gestori mobili cominciano a dare il loro grande contributo, gli utenti rispondono sempre presente. Infatti non mancano le soluzioni per avere a disposizione tanti minuti, SMS ma soprattutto giga che consentano la navigazione sul web. Ovviamente oltre ai tanti gestori che tutti conoscono ci sono anche alcune realtà ritenuta da molti, erroneamente, minori. Stiamo parlando dei provider virtuali, quelli che da qualche tempo stanno prendendo il sopravvento sull’intero mercato mobile.

CoopVoce è una delle soluzioni più gettonate soprattutto per quanto riguarda il prezzo di vendita delle sue offerte. Si tratta infatti di una grandissima realtà fatta di risparmio ma soprattutto di convenienza dal punto di vista dei contenuti presenti. Ricordiamo che le offerte rispetto al passato sono molto cresciute sia per quanto riguarda i contenuti che per quanto concerne la qualità della rete. Ovviamente tutte le promo sono disponibili sul sito ufficiale con un bonus di 30 € sul credito residuo.

CoopVoce: le offerte EVO ancora disponibili per gli utenti, eccole qui

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS