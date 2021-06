Kena Mobile: le offerte di giugno battono CoopVoce e ho. Mobile

Kena Mobile si sta dimostrando sempre di più uno dei gestori più interessanti non solo per quanto concerne la telefonia mobile virtuale ma anche in generale. Anche quelle aziende che esercitano al di fuori del contesto virtuale infatti sono preoccupata dal grande rendimento di questa realtà.

I prezzi restano sempre bassissimi mentre i contenuti continuano ad aumentare, soprattutto da qualche mese a questa parte. Kena Mobile mette infatti a disposizione tre offerte di grandissimo livello che saranno disponibili per utenti provenienti da più tipologie di gestori.

Kena Mobile: arrivano le offerte settimanali con tanti giga e a prezzo bassissimo

Offerta per i nuovi numeri

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 50 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps Costo mensile: soli 7,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione 4,99 euro SIM e consegna gratuita

Per clienti Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Nuovi numeri e altri MVNO:

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps Costo mensile: soli 9,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione SIM e consegna gratis

Per tutti gli operatori: