In queste ore, Samsung ha annunciato ufficialmente il debutto della famiglia Galaxy Book Go. Si tratta di due laptop che vantano come sistema operativo Windows 10 ma il loro hardware è basato su processori ARM sviluppati da Qualcomm.

Il primo dei due laptop è Galaxy Book Go, un modello che possiamo definire entry-level grazie al prezzo di 349 dollari. Il device si basa su un display LCD da 14 pollici dotato di risoluzione a 1080p.

Il SoC scelto da Samsung è lo Snapdragon 7c di seconda generazione affiancato da 4/8GB di RAM e 64/128GB di memoria interna eUFS. Il device inoltre ha uno spessore di 14.9mm e un peso complessivo che si aggira su 1,38 kg.

Samsung presenta ufficialmente la nuova famiglia Galaxy Book Go

Il secondo modello è chiamato Galaxy Book Go 5G e il nome lascia intendere il supporto alle reti 5G. Le specifiche tecniche principali non cambiano rispetto al device precedente tranne che per il System on Chip.

In questo caso, Samsung ha scelto di adottare il microprocessore Snapdragon 8cx Gen 2. Si tratta di una soluzione sempre realizzata da Qualcomm, ma in grado di sprigionare una potenza maggiore. Il produttore coreano non ha ancora svelato il prezzo di questa variante, quindi restiamo in attesa di maggiori dettagli.

Per il resto, entrambi i device possono contare su due porte USB-C e una porta USB-A. Non manca il jack audio da 3.5mm, una webcam da 720p e uno slot per la microSD. Per la disponibilità effettiva in Europa bisognerà attendere maggiori informazioni.