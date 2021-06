Microsoft ha fissato la data per una conferenza molto importante. Durante il keynote infatti, verrà svelato il futuro di Windows e quindi possiamo aspettarci i primi dettagli sulla nuova generazione del sistema operativo.

L’evento è fissato per il prossimo 24 giungo e certamente interverranno sia il CEO Satya Nadella che il Chief Product Officer Panos Panay. L’inizio della presentazione è previsto per le 17.00 ora Italiana. Si potrà seguire la conferenza Microsoft direttamente dalla pagina dedicata.

Gli inviti inviati da Microsoft creano molto hype. Il produttore ha utilizzato la frase: “Join us to see what’s next for Windows (Unisciti a noi per vedere le novità di Windows)” lasciando intendere che ci saranno corposi cambiamenti al sistema operativo.

Microsoft presenterà una nuova versione di Windows totalmente rinnovata

Certamente Microsoft ha lavorato per rendere il proprio OS sempre più veloce e performante, ma ci aspettiamo anche altri cambiamenti. L’azienda di Redmond potrebbe andare a modificare l’interfaccia utente, armonizzando maggiormente i vari menù e migliorando l’aspetto generale.

Queste migliorie sono in sviluppo da tempo con il nome in codice “Sun Valley”. Molto probabilmente Microsoft ritiene che lo sviluppo sia completo per potere introdurre su Windows.

I cambiamenti riguarderanno le icone di sistema e la gestione del File Explorer. Inoltre Microsoft abbandonerà definitivamente le icone risalenti a Windows 95. Inoltre ci aspettiamo novità per la gestione dei doppi schermi, migliorie per la qualità audio con l’uso delle cuffie Bluetooth e un supporto maggiore alle funzionalità Xbox.

Infine, arriveranno cambiamenti anche per lo Store con un negozio virtuale totalmente rinnovato. Non resta che attendere il prossimo 24 giugno per scoprire tutte le novità che arriveranno su Windows.