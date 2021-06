CoopVoce: tre offerte EVO da 4 euro e un bonus da 30 euro in regalo

I gestori virtuali stanno pian piano conquistando gli utenti, i quali in passato non avrebbero speso un solo euro per scommetterci. Sono cambiate tante cose da quei momenti, soprattutto per quanto concerne la telefonia mobile che infatti sta attraversando un ottimo periodo. Sono tantissime le offerte che si vedono in giro, tutte piene di contenuti e con prezzi molto convenienti rispetto al passato.

Il merito è anche dei provider virtuali come CoopVoce, azienda che pian piano è riuscita a trovare la sua dimensione finale ottenendo grandi soddisfazioni. Se prima i contenuti erano troppo pochi, ora sono talmente tanti da riuscire ad attirare anche coloro che utilizzavano provider molto famosi come Tim o Vodafone. Con le tre offerte disponibili attualmente sul sito ufficiale per pochi euro c’è anche una grande promozione. Gli utenti che sottoscrivono le tre promo potranno avere a disposizione 30 € di traffico bonus sul credito residuo.

CoopVoce: le tre promo EVO sono ancora disponibili per pochi euro mensili

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS