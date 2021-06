Digi Mobil proroga al 31 Agosto 2021 i suoi portafogli di offerte di rete mobile Illimitato e Combo. Gli interessati potranno quindi continuare ad attivare le offerte da 5 euro al mese fino a questa data, salvo proroghe.

Nello specifico, Digi Mobil prevede attualmente un portafoglio chiamato Combo con due offerte da 5 e 10 euro al mese, un altro portafoglio chiamato Illimitato sempre con prezzi da 5 e 10 euro al mese e l’offerta IllimiTutto con minuti illimitati, SMS illimitati e “Giga Illimitati”. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Digi Mobil ha prorogato le proprie offerte fino al 31 agosto 2021

Iniziando con il pacchetto Combo, le proposte sono Combo 5 e Combo 10. L’offerta Combo 5 offre ogni mese un bundle composto da minuti illimitati internazionali verso Digi, 250 minuti nazionali e internazionali e 3 Giga di traffico dati in 4G a 5 euro al mese. Con l’offerta Combo 10, invece, ogni mese il bundle si compone di minuti illimitati internazionali verso Digi, 500 minuti nazionali e internazionali e 50 Giga di traffico dati in 4G a 10 euro al mese.

Passando alle offerte Illimitato, vengono proposte Illimitato Mini e Illimitato 10. Illimitato Mini prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e verso tutti i numeri Digi e 3 Giga al mese cumulabili di traffico internet a 5 euro al mese. Illimitato 10 prevede invece minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e verso tutti i numeri Digi e 50 Giga al mese, cumulabili, di traffico internet a 10 euro al mese.

Sia con le offerte della gamma Combo che con quelle Illimitato i clienti Digi Mobil possono anche accumulare i Giga non utilizzati per sommarli a quelli del mese successivo. Le offerte della gamma Combo, a differenza di quelle Illimitato, prevedono tutte anche minuti verso destinazioni internazionali. Non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.