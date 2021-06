Le sorprese per i clienti di Vodafone non terminano. Anche nel corso delle prossime settimane, gli utenti del gestore inglese potranno accedere ad una serie di novità con tariffe low cost molto vantaggiose. Al tempo stesso, i clienti di Vodafone avranno anche la garanzia di importanti servizi extra. A differenza degli altri gestori, i clienti del provider britannico potranno ora richiedere l’attivazione di una rete con lo strumento delle eSIM.

Vodafone, il nuovo servizio da oggi disponibile anche sul sito

Le eSIM di Vodafone rappresentano già una realtà su scala nazionale. In alternativa alle tradizionali schede fisiche, gli abbonati potranno richiedere una scheda virtuale, sempre pagando un costo di attivazione pari a 10 euro.

Dopo la spesa di 10 euro, gli abbonati avranno in dotazione un apposito codice QR. Questo codice risulta a dir poco necessario ai fini dell’attivazione delle eSIM e delle relative reti sullo smartphone. A sua volta, il codice QR va a sostituire i codici PIN e PUK.

Le eSIM di Vodafone presentano una condizione di base molto importante. Allo stato attuale, le reti virtuale sono disponibili soltanto per gli smartphone di nuova generazione, siano essi Android o iPhone.

Per l’estate Vodafone ha preparato un’altra sorpresa per i clienti, sempre relativa alle eSIM. Gli abbonati potranno ora acquistare le schede virtuali, non solo negli store ufficiali ma anche attraverso il sito online del provider. Durante la scelta di una delle tariffe a listino, gli utenti avranno la possibilità di selezionare se affidarsi ad una SIM tradizionale o ad un’eSIM. Per ora le eSIM non sono compatibili con le tariffe operator attack dedicate alla portabilità del numero.