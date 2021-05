Netflix ha lanciato recentemente un nuovo trailer de La Casa di Carta; lo show spagnolo è sicuramente una delle serie più attese del 2021 visto anche la grande quantità di fan che nel corso degli anni si sono appassionati allo show. Adesso la serie sta giungendo, con la quarta stagione, alla conclusione della storia; proprio per questo i fan sono davvero impazienti di mettere le mani sull’ultima stagione, tuttavia, sembra che risarà ancora un po’ da aspettare.

La Casa di Carta, come molte altre serie del resto, ha subito parecchi ritardi causati dalla crisi pandemica che ha investito il nostro pianeta. Fortunatamente però il peggio sembra essere passato e gli appassionanti hanno già iniziato il conto alla rovescia.

La Casa di Carta: il finale si avvicina

Come già detto arrivano impartenti novità in merito allo show Netflix; nelle scorse ore infatti i canali social della piattaforma di streaming hanno pubblicato un nuovo trailer de La Casa di Carta 5; dal trailer si possono estrapolare due informazioni chiave. La prima è che la serie sarà suddivisa in due blocchi, la seconda invece è la data di uscita della prima parte della quinta stagione.

Il trailer dice chiaramente che la prima parte della quinta stagione sarà disponibile si Netflix a partire dal 3 di settembre del 2021. Una notizia che rallegrerà non poco gli appassionati che adesso possono inviare ufficialmente il conto alla rovescia. Mancano poco più di tre mesi per scoprire il destino della banda, per sapere cosa ne sarà del professore, insomma per scoprire il finale de La Casa di Carta.