Samsung Smart Keyboard Trio 500 è la nuova tastiera della casa madre coreana che amplia l’esperienza utente con i device del brand. Arriverà a giugno 2021 trovando una perfetta integrazione con l’ambiente operativo DeX in attivo fin dalla nascita dei vetusti Galaxy S8. Particolarmente efficace per interagire in ambiente Desktop simulato attraverso lo smartphone. Le sue caratteristiche sono decisamente interessanti e meritano di essere considerate attraverso questo nuovo post. Scopriamo di più.

Samsung: arriva la tastiera definitiva per DeX

Mentre è in studio un nuovo sistema operativo l’attenzione del colosso sudcoreano dell’elettronica consumer si concentra al rilascio sul mercato della nuova Smart Keyboard Trio 500. Nome complesso da ricordare ma espressione di perfetta armonizzazione con la Samsung Dex. Difficile farne a meno visto che consente il controllo fino a tre dispositivi Bluetooth ed offre la possibilità di accedere ai tasti funzione F1, F2 ed F3 di rimando alle tre applicazioni preferite.

Sulla prima fila di tasti in corrispondenza del pulsante F12 si trova una scorciatoia diretta alla DeX mentre su F7, F8 ed F9 è possibile scegliere l’accoppiamento dei dispositivi in seconda funzione. I dettagli specifici e tecnici di funzionamento sono i seguenti:

colore: bianco, nero

bianco, nero batteria: alcalina AAA

alcalina AAA interfaccia: Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0 tasti: 78

78 dimensioni e peso: 280,4×127,4×15,4mm per 412,3 grammi

La piena compatibilità della tastiera Samsung è garantita solo ed esclusivamente per quei dispositivi del brand che possono permettersi l’aggiornamento ufficiale alla One UI 3.1. Vale tanto per gli smartphone che per i tablet che in questo modo possono trasformarsi in perfetti notebook.

Arriverà, come anzidetto, a Giugno ad un prezzo consigliato di 44.90 euro.