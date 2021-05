WhatsApp: milioni di utenti hanno scelto Telegram, ecco per quale motivo

Da diversi anni ormai non c’è dubbio: WhatsApp risulta l’applicazione di messaggistica di riferimento per milioni di persone. In realtà si tratta di oltre 2 miliardi di utenti in giro per il mondo, i quali non riescono a fare a meno della famosa applicazione colorata di verde.

Stiamo parlando infatti di una grande piattaforma, la quale negli anni ha conciliato le sue volontà con quelle del pubblico. Sono state introdotte numerose migliorie pian piano, le quali sono arrivate attraverso i tanti e quotidiani ormai aggiornamenti che WhatsApp predispone. Molte funzionalità sono state migliorate e alcune implementate pian piano, nonostante ci siano ancora piccole problematiche a creare pensieri agli utenti. Secondo quanto riportato infatti moltissime persone starebbero capendo se restare o meno su WhatsApp. Molti avrebbero cambiato piattaforma già durante gli scorsi mesi per alcune motivazioni precise.

WhatsApp: gli utenti decidono di abbandonare WhatsApp per due motivi specifici

Gli ultimi mesi non sono stati poi così floridi per WhatsApp, applicazione che di certo non ha il problema degli utenti. Stando a quanto riportato dalle principali fonti di informazione, la concorrenza rappresentata da Telegram avrebbe ottenuto oltre 80 milioni di nuovi utenti, quasi tutti provenienti da WhatsApp.

Molti di questi avrebbero effettuato la migrazione in seguito alla volontà dell’applicazione di voler modificare la propria privacy policy. Allo stesso tempo c’è un’altra questione, la quale è rappresentata dalle truffe e dalle fake news che girano attraverso le chat. In molti infatti si sono detti stanchi di dover sopportare queste piaghe, le quali pian piano sono molto diminuite.