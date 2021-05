The 100: possibile spin-off in arrivo, trattasi di realtà o fake news?

Sebbene la notizia sia stata ormai confermata e riconfermata più volte, i fan della serie televisiva The 100 mantengono accese le loro speranze. Ma perché uno show con un nome così “insignificante” ha fatto appassionare in questo modo gli spettatori? Ve lo spieghiamo subito.

The 100 racconta gli avvenimenti che seguono la distruzione del pianeta Terra a causa di una guerra nucleare. Qui gli esseri umani si trasferiscono sulla stazione spaziale chiamata Arca. Passati ben 97 anni dalla strage, 100 ragazzi vengono spediti sul territorio per controllare nuovamente la situazione.

The 100: finalmente delle notizie sulla nuova stagione

È arrivato il momento della verità. Per quanto riguarda la stagione 8 di The 100, le notizie non sono affatto positive. Lo stesso creatore Jason Rothenberg ha comunicato: “L’uscita della quinta stagione è stato più o meno il periodo in cui abbiamo presentato un progetto alla rete per farci scrivere un finale, così da terminare lo spettacolo alla fine della settima stagione. A quel punto, abbiamo iniziato davvero a formulare il nostro finale“.

Tuttavia si è parlato di un possibile spin off dello show con un’ambientazione precedente alla distruzione del pianeta per mano della guerra nucleare. Al momento nulla è certo, trattasi ancora di voci di corridoio che non hanno fondamenta, ma mai dire mai!

Per quanto riguarda il cast di The 100 invece, nell’ultima stagione abbiamo visto i volti di Eliza Taylor (Clarke Griffin), Bob Morley (Bellamy Blake), Marie Avgeropoulos (Octavia). Tra i personaggi secondari Richard Harmon (John Murphy), Lindsey Morgan (Raven), Sachin Sahel (Eric Jackson). Ma anche Luisa d’Oliveira (Emori), Adina Porter (Indra), Tasya Teles (Echo), Lola Flanery (Madi).