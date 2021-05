The 100: Maggio "ci regalerà" il cofanetto sull'intera serie tv

Sì, lo sappiamo, state aspettando un cambio di programma con tanto di colpo di scena che vi annunci la fatidica frase: “È in arrivo la nuova stagione di The 100“. Ebbene, purtroppo dobbiamo deludervi. La serie nata dalla mente di Jason Rothenberg si è ufficialmente conclusa con la stagione 7 e non tornerà. Per consolarvi però, l’ideatore ha deciso di dar vita ad un cofanetto di 24 DVD contenente tutti gli episodi della serie tv. Ma quando arriverà? Preparatevi, perché manca pochissimo!

The 100: il prezzo del cofanetto

La casa di produzione cinematografica e televisiva statunitense Warner Bros. ha messo in vendita il boxset di The 100, serie tratta dai romanzi di Kass Morgan e ambientata in un futuro distopico, nel quale il destino dell’umanità è nelle mani di 100 giovani criminali. Insomma, quando si potrà acquistare il cofanetto in questione? Esso sarà disponibile per il pre-ordine su Amazon, al prezzo di 62,99 euro a partire dal 6 maggio, esattamente domani.

In questo modo i fan più accaniti e innamorati della serie tv potranno rivedere le 5 morti che hanno fatto piangere tutti, e il cui ultimo episodio è stato trasmesso in Italia l’8 febbraio.

Stando alla descrizione ufficiale, il boxset The 100: La serie completa “segue i nostri eroi lungo un viaggio epico nel tempo e nello spazio, mentre combattono per il cuore e l’anima dell’umanità e mettono alla prova le loro idee di famiglia, amore e sacrificio.”

Per chi non lo sapesse, nel cast di The 100 vi sono Eliza Taylor, Bob Morley, Paige Turco, Thomas McDonell, Eli Goree, Marie Avgeropoulos, Kelly Hu, Devon Bostick, Christopher Larkin, Henry Ian Cusick e Isaiah Washington.