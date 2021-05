Rabona Mobile è uno degli operatori virtuali attivi nel nostro mercato e ha lanciato una nuova offerta winback.

Per la precisione stiamo parlando di un’offerta dedicata esclusivamente ai suoi ex clienti, che include un bundle molto ricco. Andiamo a vedere insieme i dettagli.

Rabona Mobile lancia una nuova offerta in versione winback

La nuova offerta lanciata dall’operatore virtuale propone minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e ben 120 GB di traffico internet alla velocità del 4G (fino a 60 Mbps in download e a 30 Mbps in upload). Il prezzo di tutto questo è di soli 7.99 euro al mese mentre il costo di attivazione è di 2 euro, che andrebbe sommato al prezzo di una nuova SIM card di 19.99 euro.

La nuova SIM di Rabona Mobile include anche 25 euro di traffico da usare esclusivamente per il traffico a consumo entro 12 mesi dall’attivazione. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito ufficiale dell’operatore.

Ovviamente questa non è l’unica offerta attualmente proposta da Rabona Mobile, anzi, prevede anche tantissime tariffe per i nuovi utenti, che decidono di effettuare la portabilità del proprio numero e tariffe anche per alcuni ex clienti che vogliono ritornare in Rabona. Come anticipato precedentemente, non vi resta che visitare il sito ufficiale.