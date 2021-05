Proprio nei prossimi giorni, Iliad festeggerà i suoi primi tre anni di attività effettiva sul territorio italiani. I clienti che hanno scelto il provider francese hanno ottenuto tariffe molto vantaggiose con prezzi low cost e soglie di consumo molto ampie. Nel mese di Maggio, la migliore tariffa del provider francese si conferma la Flash 100.

Iliad, rivoluziona il 5G: il servizio è ora a costo zero

I clienti che optano per questa tariffa avranno a loro disposizione 100 Giga per la connessione internet con le velocità del 5G, più soglie senza limiti per le chiamate verso tutti e gli SMS. Il prezzo previsto per la ricaricabile è di 9,99 euro con pagamento previsto ogni trenta giorni.

Il costo per gli abbonati, a differenza degli alti operatori, risulta bloccato per sempre. Iliad si impegna quindi a non applicare rimodulazioni sul prezzo mensile. Gli utenti, nel momento dell’attivazione, dovranno aggiungere solo una quota una tantum di 10 euro per il rilascio della SIM Iliad.

La principale sorpresa della Flash 100, oltre a soglie di consumo e prezzi da ribasso, è data dal 5G. La tecnologia della connessione internet ad alte velocità sarà disponibile completamente a costo zero. In maniera del tutto decisa, quindi, l’operatore francese decide di opporsi alle politiche commerciali di TIM e Vodafone, che prevedono invece costi extra per il 5G.

Il 5G di Iliad rappresenta una realtà in 20 città italiane. Allo stato attuale la copertura delle nuove reti internet del provider francese riguarda soltanto i capoluoghi principali della nazione, tra questi Milano, Roma, Firenze, Bologna, Torino. Entro la fine dell’anno il 5G di Iliad sarà disponibile in ulteriori città.