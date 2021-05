In vista dell’uscita di Fast and Furious 9, il prossimo 18 agosto in Italia, l’attore protagonista Vin Diesel ha lanciato un appello ai fan. Innanzitutto, è giusto ricordare il periodo triste in cui sono andate incontro le sale cinematografiche, le quali sono rimaste chiuse a causa della pandemia da coronavirus. Dunque, l’attore ha invitato tutti nelle sale:

“Ne è passato di tempo… le strade erano vuote, i luoghi dove ci radunavamo silenziosi. Abbiamo vissuto un anno che ci ha messi a dura prova. Ma iniziamo a vedere la promessa di un nuovo giorno.”

È stato diffuso dalla divisione nazionale della Universal Pictures anche il nuovo poster insieme al video messaggio, dove Vin Diesel descrive in tutto e per tutto la magia del cinema.

Fast and Furious 9: il cast e la trama

Il cast di Fast and Furious 9 è composto da Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel e Sung Kang, al fianco delle attrici premiate con l’ Oscar Helen Mirren e Charlize Theron. Del cast fanno parte anche Cardi B e Ozuna. L’uscita nelle sale degli USA è prevista per il 25 giugno 2021, mentre in Italia dal 18 agosto 2021.

Dom Toretto sta portando avanti la sua vita fuori dal giro, insieme a Letty e suo figlio, Brian. Tuttavia, Dom sa che i pericoli sono sempre dietro l’angolo, e infatti una nuova minaccia che fa riferimento al suo passato sta per andarsi ad insidiare nella sua vita. La sua vecchia squadra si riunisce per fermare un complotto di importanza mondiale, e il tutto insieme al fratello rinnegato di Dom, Jakob (John Cena).