Resident Evil Village è atteso dal pubblico di gamer di tutto il mondo sia per piattaforma gaming console che su PC. Mentre per i primi non vi sarà alcun problema di adattamento hardware con PS 5 ed XBox Series per gli utenti standalone dei Personal Computer si richiedono requisiti minimi specifici per apprezzare l’esperienza di gioco. Questa si potenzia con l’inclusione dei ray tracing e delle texture in alta definizione con l’applicabilità dei requisiti consigliati. Ecco quali sono.

Requisiti Resident Evil Village

Requisiti minimi Sistema operativo: Windows 10 (64 bit) Processore: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200 Memoria: 8 GB di RAM GPU: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti con 4GB VRAM / AMD Radeon RX 560 con 4GB VRAM DirectX 12 Note aggiuntive: Performance stimata (impostando Priorità alla performance): 1080p/60 fps Potrebbero verificarsi dei cali di frame rate durante le scene più complesse NVIDIA GeForce RTX 2060 o AMD Radeon RX 6700 XT necessarie per attivare il ray tracing I requisiti di sistema potrebbero subire delle modifiche durante lo sviluppo del gioco

Requisiti consigliati Sistema operativo: Windows 10 (64 bit) Processore: Intel Core i7 8700 / AMD Ryzen 5 3600 Memoria: 16 GB RAM GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5700 DirectX 12 Note aggiuntive: Performance stimata: 1080p/60 fps Potrebbero verificarsi dei cali di frame rate durante le scene più complesse NVIDIA GeForce RTX 2070 o AMD Radeon RX 6700 XT necessarie per attivare il ray tracing I requisiti di sistema potrebbero subire delle modifiche durante lo sviluppo del gioco



Ci attende un gameplay da urlo. Restate in attesa della pubblicazione e seguite le notizie per rimanere sempre aggiornati. Non perdetevi le news in arrivo.