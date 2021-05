La promozione migliore di Iliad anche nel mese di Maggio si conferma la Flash 100. Per celebrare il suo terzo anno di piena attività nel nostro paese, il gestore francese mette a disposizione di tutti gli abbonati questa promozione che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, con SMS illimitati verso tutti e 100 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa è di 9,99 euro con pagamento ogni trenta giorni.

Iliad, insieme a Flash 100 ci sono altre due tariffe

La Flash 100 è però solo una delle tariffe disponibili per tutti i clienti di Iliad. Il gestore francese infatti continua a proporre attraverso il suo portale web altre due tariffe storiche, come la Giga 50 e la Giga 40.

La Giga 50 di Iliad si conferma con lo stesso pacchetto di consumi che prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS illimitati e 50 Giga per la navigazione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa è pari a 7,99 euro ogni trenta giorni. Gli abbonati riceveranno come extra anche 5 Giga per il roaming dai paesi UE.

Sempre gli utenti Iliad potranno attivare la storica Giga 40. La ricaricabile avrà un costo pari a 6,99 euro ogni trenta giorni con chiamate senza limiti, SMS infiniti e 40 Giga per la connessione internet.

Queste due promozioni di Iliad, insieme alla Flash 100, possono essere attivate attraverso il sito internet ufficiale dell’operatore. Al momento dell’attivazione, i clienti dovranno aggiungere un costo extra pari a 10 euro per la ricezione della SIM. Il prezzo mensile è invece bloccato.