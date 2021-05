Da domani 3 Maggio 2021, salvo eventuali cambiamenti, nei negozi WindTre cambierà la lista delle offerte GO operator attack attivabili per i nuovi clienti ricaricabili consumer WindTre che provengono da alcuni determinati operatori.

I nuovi clienti WindTre provenienti da Iliad, FastWeb, PosteMobile, CoopVoce e altri Operatori Virtuali (esclusi Kena Mobile, ho. Mobile, LycaMobile, Spusu e Very Mobile) avranno la possibilità di attivare molte offerte. Scopriamo i dettagli.

WindTre Go: ecco le nuove offerte da 7.99 euro al mese

Iniziamo con la WindTre GO.50 Star+ LE che prevede ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile fino in 4G+ a 7,99 euro al mese addebitato su credito residuo. La WindTre GO.100 Star+ Easy Pay LE prevede ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile fino in 4G+ a 7,99 euro al mese addebitato su metodo di pagamento Easy Pay.

Non mancheranno la WindTre GO.100 SPECIAL+ LE a 9.99 euro al mese e la WindTre SMART PACK & GO FLASH+ a 8.99 euro al mese. I nuovi clienti WindTre provenienti da Kena Mobile e LycaMobile avranno la possibilità di attivare la WindTre GO 50 Special che prevede ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile fino in 4G+ a 9,99 euro al mese addebitato su credito residuo.

Continuiamo con la WindTre GO 100 Special Easy Pay che comprende ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile fino in 4G+ a 9,99 euro al mese, la WindTre GO 100 Max a 11.99 euro al mese e la WindTre SMART PACK & GO ULTRA+ a 10.99 euro al mese. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.