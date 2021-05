WhatsApp: un nuovo trucco utile per spiare il partner gratis

Attualmente è in corso un vero e proprio terremoto nel mondo delle applicazioni mobili. Soprattutto per quanto riguarda la messaggistica infatti molti utenti avrebbero cambiato improvvisamente bandiera, abbandonando il colosso di sempre WhatsApp per sbarcare alla concorrenza.

Quest’ultima sarebbe rappresentata da Telegram, applicazione russa che ormai non ha niente da invidiare a WhatsApp. Il tutto è successo semplicemente perché l’applicazione colorata di verde avrebbe in programma di modificare la sua privacy. Oltre a questo qualcuno ha parlato di Telegram come una piattaforma molto più fornita, con funzionalità mai viste su WhatsApp. Durante le ultime ore però qualcuno avrebbe tirato fuori un nuovo coniglio dal cilindro, parlando di un’applicazione in grado di spiare le persone. Si tratterebbe ovviamente di qualcosa di molto più blando rispetto ai metodi utilizzati in passato che consentivano di scoprire il contenuto delle conversazioni.

WhatsApp: con questa nuova applicazione ora gli utenti possono spiare chi vogliono

Spiare una persona su WhatsApp era estremamente difficile quando esistevano le applicazioni illegali in grado di farlo. Oggi esiste però una nuova piattaforma che risulterà in grado di scoprire tutti i movimenti di una o più persone che si decide di monitorare.

Per movimenti si intendono tutte le entrate e le uscite all’interno di WhatsApp, situazione che consentirà allo spione di turno di avere ben chiaro il quadro dell’utilizzo dell’applicazione da parte del partner o di un amico. Basterà scaricare Whats Tracker e tenerla attiva in background ogni giorno per avere le notifiche istantanee. In questo caso avrete con ogni notifica l’orario preciso di entrata o di uscita.