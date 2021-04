L’utenza che a fine mese risulta la più pesante da sopportare per tutti gli italiani è senza ombra di dubbio la luce, gli importi che periodicamente vengono mostrati obbligano infatti le varie famiglie ad uno sforzo economico non indifferente, dal momento che la luce, in quanto servizio più usato, consta anche il maggior livello di spreco, cosa che contribuisce a rendere gli importi ancora più lievitati.

Ovviamente tutto ciò pone al primo piano il risparmio, dal momento che come giusto che sia, nessuno vuole pagare cifre enormi, tra l’altro da liquidare in tempo inde evitare fastidiose diffide o distacchi, che comporterebbero ulteriori more da pagare.

Se quindi anche voi siete stanchi di pagare bollette della luce davvero mostruose, eccovi alcuni consigli su come ridurre gli importi, la base è l’attenzione, scopriamo di cosa si tratta.

Varie forme di attenzione

Per abbassare gli importi da pagare innanzitutto la base di partenza è ovviamente l’attenzione, la quale si deve tradurre in un uso ottimizzato della corrente elettrica, in modo da evitare gli sprechi, vero e proprio lievito per gli importi, ciò ad esempio si traduce nello spegnimento dell’illuminazione non appena non necessaria, soprattutto ora che le ore di luce sono maggiori.

Un altro dettaglio da non trascurare è quello legato ai dispositivi elettronici, i quali vanno spenti e non messi in stand by, dal momento che in tal caso i consumi restano simili all’inizio e non calano troppo.

Un ultimo consiglio che vi diamo è quello di passare, a fronte di un piccolo investimento iniziale, ad una illuminazione a basso consumo, magari a led, in tal modo a fine anno verrete subito ripagati dell’investimento.