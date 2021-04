L’ultima campagna promozionale di Expert, intitolata Aria di Fuori Tutto, porta i prezzi a livelli praticamente mai visti prima d’ora, garantendo nel contempo un risparmio notevole su ogni acquisto effettuato.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Expert, possono essere effettuati tranquillamente nei singoli punti vendita sparsi per il territorio nazionale, oppure recandosi sull’e-commerce aziendale, a patto che si sia disposti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio (da aggiungere a quanto mostrato a schermo). E’ al solito presente il Tasso Zero, con rateizzazione senza interessi, in modo da poter pagare il dovuto in comode rate fisse mensili tramite il proprio conto corrente bancario.

Expert: che sconti nel nuovo volantino

Il nuovo volantino di casa Expert asseconda le richieste dei consumatori, puntando prima di tutto sulla fascia intermedia della telefonia mobile, qui abbiamo la possibilità di scovare ottime occasioni da spendere decisamente meno del previsto, senza superare i 400 euro. In particolare parliamo di modelli del calibro di Xiaomi Mi 10T Lite, Motorola Moto E6s, Huawei P40 Lite, Xiaomi Mi 11 Lite o anche Oppo A74, Motorola Moto G10 e simili.

Volendo invece puntare dritti verso la fascia alta del mercato, ricordiamo comunque essere presenti anche Galaxy S21, Oppo Find X3 Pro o l’ultimo Xiaomi Mi 11, con prezzi in crescita a partire da 729 euro.

Tutte le proposte del volantino Expert sono comunque a disposizione dei vari utenti aprendo le pagine che trovate direttamente nel nostro articolo.