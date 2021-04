Esselunga vuole riprendersi ciò che le spetta nel mercato della rivendita di elettronica, per questo motivo ha deciso di rinnovare la propria campagna promozionale mirata sulla tecnologia generale, riuscendo a garantire l’accesso ad uno sconto molto importante.

Il volantino attuale integra la solita offerta tech, quindi un’unica soluzione attivata su un singolo modello in particolare, con possibilità di acquisto nei vari punti vendita sparsi per il territorio, ma non sul sito ufficiale. Le scorte, come sempre accade in occasioni di questo tipo, sono decisamente limitate, di conseguenza potrebbero terminare prima del previsto.

Esselunga: che occasioni e che prezzi bassi

Il volantino Esselunga focalizza interamente la propria attenzione su un frigorifero, in particolare parliamo del Daya DFA-550NV2XF0, un modello non da incasso, attualmente in vendita a 549 euro. Il prezzo appare essere decisamente interessante non solo per la qualità del prodotto in sé, quanto per il vedere inclusi anche installazione, ritiro dell’usato e consegna al piano.

Tra le specifiche da non perdere di vista annoveriamo la classe energetica F, la rumorosità massima pari a 40dB, la capienza di 291 litri per la parte frigorifera e di 151 litri per la cella del freezer, per finire con le dimensioni di 90,5 x 177 x 59,5 centimetri.

Il prodotto, come previsto dalla legge, è coperto da 2 anni di garanzia legale contro qualsiasi difetto di fabbrica, non danni accidentali causati direttamente dall’utente stesso. Per conoscere la campagna promozionale potete decidere di collegarvi subito al sito ufficiale dell’azienda.