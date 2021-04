Esselunga ha recentemente deciso di attivare una campagna promozionale veramente invitante e coinvolgente per la maggior parte degli utenti sul territorio nazionale, grazie alla quale risulta essere davvero possibile pensare di risparmiare.

A differenza della precedente offerta tech mirata sul frigorifero, in questo caso parliamo di uno sconto interessante incluso direttamente nel volantino correntemente disponibile ovunque in Italia, ed in grado di coinvolgere anche tutti i beni di prima necessità. Il rapporto qualità/prezzo è sicuramente alla portata di tutti, ricordando che i prodotti in vendita sono distribuiti con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nel negozio in cui è stato effettuato l’acquisto.

Spendere poco con Amazon è ancora più semplice, coloro che si iscriveranno a questo canale Telegram potranno ricevere tantissimi codici sconto gratis.

Esselunga: spendere poco è molto semplice

Il volantino Esselunga focalizza oggi la propria attenzione su un televisore di ultima generazione, più precisamente un TV LED United da 32 pollici, già pronto per il digitale terrestre di seconda generazione (o meglio definito DVB T2).

Il risparmio, in questo caso, è notevole, infatti si potrà acquistare spendendo solamente 139 euro, e godendo complessivamente di ottime prestazioni generali. La risoluzione prevista si aggira attorno a 1366 x 768 pixel, la potenza audio è garantita da 2 altoparlanti fisici da 5 watt, con connettività HDMI, USB e CI+. Se interessati invece alle dimensioni, ricordiamo raggiungere 73,3 x 47,7 x 20,8 centimetri, inclusi i ‘piedini’ (o meglio definito stand).

Il dettaglio della campagna promozionale, disponibile fino al 12 maggio in tutti i negozi di Esselunga, è sul sito ufficiale dell’azienda.