A partire dal 30 maggio 2021 un’importante novità si andrà ad aggiungere e riguarderà tutti i clienti dell’operatore Tim Italia. Quest’ultimo ha deciso di seguire la strada di Iliad.

Per la precisione, non permetterà più ai propri clienti di andare “sotto credito” nel giorno del rinnovo di un’offerta, al contrario questa sarà “freezata” per sei mesi. Ecco tutti i dettagli.

Tim come Iliad: basta al sotto credito per il rinnovo delle offerte

Un’importante novità riguarderà i clienti TIM a partire dal 30 Maggio 2021: novità con aspetti positivi e negativi a seconda dal punto di vista in cui se la guarda e che in realtà non è proprio una novità nel mondo delle TLC, visto che è lo stesso sistema di rinnovo adottato da iliad fin da quando è arrivato in Italia. I clienti TIM, da lunedì 31 Maggio 2021 avranno un sistema di rinnovo secondo cui l’offerta si rinnoverà solo in presenza di credito sufficiente a coprire il costo di tale operazione e la nuova mensilità partirà dal giorno in cui si ricarica.

E se il credito invece non fosse sufficiente? Non ci sarà nessun addebito e l’offerta rimarrà “bloccata” fino alla prossima ricarica. Se ad esempio la vostra offerta dal costo di 7 euro scade il 3 Maggio e non avete credito a sufficienza (5 euro sulla SIM), l’offerta sarà bloccata fino ad un massimo di 6 mesi in attesa di una vostra ricarica che copra il costo complessivo dell’offerta. Nel frattempo i 5 euro presenti sulla SIM rimarranno al loro posto.

Durante il periodo di “blocco” sarà comunque possibile utilizzare la SIM, a consumo, secondo i costi previsti dal proprio piano base per chiamate ed SMS e a 2 euro al giorno per 500MB di traffico dati. Se non avete disattivato la modalità TIM Sempre Connesso, e il vostro credito si esaurisce sarà però comunque possibile andare in “sotto-credito”, infatti, al costo di 0,90 euro al giorno, per massimo 2 giorni, TIM vi offrirà chiamate, SMS e internet illimitate “anticipando” il costo e addebitandovi tutto alla prima ricarica utile.