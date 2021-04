iPhone 12, arriva una nuova colorazione esclusiva e molto cool

Nelle scorse ore si è svolto l’evento Apple Spring Loaded che ha permesso al produttore californiano di presentare tanti nuovi device. Il keynote si è aperto con l’arrivo di una nuova colorazione molto primaverile per iPhone 12 e iPhone 12 Mini.

Per entrambi i device è pronto il debutto del colore viola e il cambiamento è molto caratteristico e bello da vedere. Il colore domina tutta la scocca posteriore e riveste anche il frame laterale creando un contrasto con la parte frontale nera. Questo colore è molto giovanile e certamente porta una ventata d’aria fresca nella famiglia di flagship.

Apple ha scelto di offrire ai propri utenti una nuova possibilità di scelta per entrambi gli smartphone e al tempo stesso riaccendere i riflettori sui flagship. La scelta si amplia e la colorazione esclusiva si va ad aggiungere ai già presenti Bianco, Nero, Blu, Verde e (Product) Red.

Apple rinnova la famiglia iPhone 12

Il debutto sul mercato dei due device con la colorazione viola è previsto per il 30 aprile, tuttavia, a partire da venerdì prossimo sarà possibile procedere con il preordine. I prezzi restano invariati, quindi per iPhone 12 da 64GB si parte da 939 euro mentre per il mini da 64GB si parte da 839 euro.

Per quanto riguarda la scheda tecnica di entrambi i device, Apple non ha apportato nessun cambiamento. Restano invariati il display OLED Super Retina XDR e la diagonale di tutti e due gli iPhone 12 e le specifiche tecniche. Tuttavia, arrivano i nuovi accessori dedicati come le custodie MagSafe in silicone nella colorazione Deep Violet o il portafoglio MagSafe in pelle Arizona.