Ogni aggiornamento di WhatsApp rende possibile agli utenti di avere a disposizione sempre di più nonostante l’app sia già la migliore. Effettivamente i numeri volgono dalla sua parte nettamente con oltre 2 miliardi di persone attive almeno una volta al mese sulla piattaforma.

Per diversi anni si è discusso anche delle varie problematiche che questa piattaforma ha presentato. Una su tutte è quella inerente alle truffe, vera piaga che purtroppo riesce ad attanagliare tutto il mondo legato al web. WhatsApp ci sta provando in tutti i modi a limitare il fenomeno, ma debellarlo completamente significherebbe cominciare ad eliminare gli utenti dall’applicazione. Un altro problema che invece sembra essere stato eliminato in maniera definitiva sarebbe quello dello spionaggio. Tutte le applicazioni che prima permettevano di scoprire i messaggi delle persone su WhatsApp ad oggi non sono più funzionanti. Qualcuno però avrebbe riferito della presenza di un’altra piattaforma che riuscirebbe in un certo qual modo a ficcare il naso negli affari di altre persone.

WhatsApp: la nuova applicazione spia è ora disponibile, ecco come funziona

Da diversi giorni si sta discutendo di una nuova applicazione che gli utenti di WhatsApp starebbero utilizzando. Si tratta di Whats Tracker, la soluzione perfetta che permette di conoscere in tempo reale i movimenti delle persone all’interno della celebre app di messaggistica.

Basta semplicemente scaricare l’applicazione di terze parti dal web e lasciarla attiva in background affinché possa svolgere la sua funzione. Questa riporterà infatti precisamente ogni orario e ogni entrata o uscita effettuata su WhatsApp degli utenti che si sceglie di monitorare.