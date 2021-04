WhatsApp: un trucco gratis per spiare il partner e gli amici, ecco l'app

In tanti ricorderanno i primi tempi di WhatsApp, quelli in cui tantissime persone evitavano di avere a che fare con l’applicazione per alcune motivazioni. Della piattaforma di messaggistica mobile ad oggi più famosa al mondo, si diceva che potesse essere il mezzo perfetto per veicolare lo spionaggio e le truffe. Per quanto riguarda proprio queste ultime, purtroppo la situazione risulta ancora ingarbugliata visto che WhatsApp non può riuscire a debellare totalmente il fenomeno.

In merito allo spionaggio c’è da dire che le vecchie applicazioni dedicate proprio a questa pratica, ormai non funzionano più. Secondo quanto riportato infatti nessuna delle piattaforme a pagamento clandestine che venivano messe in commercio tempo addietro riuscirebbe più ad ottemperare alle sue mansioni. Le testimonianze di diverse persone però avrebbero fatto risaltare una nuova applicazione, la quale sarebbe in grado di spiare chiunque su WhatsApp. Il tutto senza venire a conoscenza del contenuto delle chat, ma solo dei movimenti in entrata o in uscita.

WhatsApp: con questa nuova applicazione potete scoprire quando una persona entra o esce dall’app

Le voci correvano già da tempo, ma ora sembrano essere diventate realtà: Whats Tracker è la nuova app in grado di spiare WhatsApp. Secondo quanto riportato infatti ci sarebbe questa nuova piattaforma che riuscirebbe a concedere all’utente la possibilità di scegliere una o più persone da monitorare.

Di queste lo spione potrà avere notizie in merito all’orario preciso riguardo ad entrata ed uscita. Non ci saranno infatti più dubbi su quando le persone spiate abbiano utilizzato WhatsApp l’ultima volta.