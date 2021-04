Luce e Gas: le tariffe più conveniente sul mercato per il mese di Aprile

Siete in cerca di una tariffa luce e gas che vi faccia risparmiare? Qui di seguito sono riportate alcune tra le più convenienti promo. Analizziamo Dual Fuel Next Energy – Sorgenia, Prezzo Fisso 12 – Wekiwi, Alperia Combo Luce e Gas.

Luce e Gas: le migliori tariffe

Dual Fuel Next Energy – Sorgenia

Questa offerta luce e gas monoraria di Sorgenia è perfetta per tutti coloro che sono abituati a consumare particolarmente durante la giornata. Perché? Le tariffe non si basano sulla fascia oraria ma vengono applicate in modo uniforme il giorno, la notte e anche il weekend.

L’energia della fornitura luce Sorgenia è 100% green, in quanto proviene da fonti rinnovabili che si trovano sul suolo italiano.

Spese attivazione luce: 0€

Spese attivazione gas: 0€

Prezzo Smc: 0,2242€

Prezzo euro/kWh: 0,04785€

Spesa mensile stimata: 55,76€

Promo di Aprile 2021: passando a Dual Fuel Next Energy si otterrà un buono Amazon dal valore di 50€.

Prezzo Fisso 12 Wekiwi

A differenza dell’altra, questa è una tariffa luce e gas bioraria, dunque si addice agli utenti che effettuano consumi differenziati fra giorno, notte e weekend. Prezzo Fisso 12 di Wekiwi permette di risparmiare soprattutto in fascia oraria serale, notturna e nel fine settimana.

Spese attivazione luce: 0€

Spese attivazione gas: 0€

Prezzo Smc: 0,1300€

Prezzo euro/kWh F1: 0,0699€

Prezzo euro/kWh F2-F3: 0,0499€

Spesa mensile stimata: 58,76€

Promo di Aprile 2021: scegliendo Prezzo Fisso 12 di Wekiwi si avrà accesso a sconti sulla ricarica mensile dedicati ai contratti con durata superiore ai 12 mesi.

Alperia Combo Luce e Gas

Infine, tra le offerte luce e gas emerge Alperia Combo Luce e Gas monoraria. Il suo costo rimane fisso per 18 mesi.

L’ energia Alperia viene prodotta nelle centrali idroelettriche dell’Altro Adige, nel rispetto dell’ambiente e senza l’emissione di C02.

Spese attivazione luce: 0€

Spese attivazione gas: 0€

Prezzo Smc: 0,20720€

Prezzo euro/kWh: 0,046€

Spesa mensile stimata: 62,38€

Promo di Aprile 2021: uno sconto del 15% in più indipendentemente dall’andamento del mercato.