TIM vuole scavalcare Iliad nel corso di queste settimane primaverili. Il gestore di telefonia italiano è impegnato nel garantire al pubblico dei nuovi clienti una serie di vantaggiose offerte inerenti il campo della telefonia mobile. Per il mese di Aprile, TIM garantisce ai futuri abbonati non una ma ben due alternative alle promozioni low cost di Iliad.

TIM, le due tariffe per tutti i nuovi clienti in alternativa ad Iliad

La tariffa più vantaggiosa, disponibile, in una serie di punti vendita TIM, è la Gold Pro. Gli abbonati che accedono a questa promozione avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili cui devono essere aggiunti 70 Giga per navigare in internet. Il costo finale della tariffa Gold Pro è di 7,99 euro con pagamento che si rinnova su base mensile.